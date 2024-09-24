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11:43, 24 сентября 2024Силовые структуры

Суд приговорил красноярского художника к году исправительных работ за АУЕ-неваляшку

В Красноярске художник Слонов получил год исправительных работ за АУЕ-неваляшку
Начало событий в новости Суд отправил под домашний арест красноярского художника за АУЕ-неваляшку

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

В Красноярске Советский районный суд приговорил художника Василия Слонова к году исправительных работ за куклу-неваляшку с символикой запрещенного в России экстремистского движения АУЕ («Арестантский уклад един»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по части 1 статьи 282.4 УК РФ («Публичная демонстрация экстремисткой символики»). Суд назначил 15 процентов от его дохода в доход государства и уничтожение неваляшки.

Слонова задержали 9 февраля в аэропорту Красноярска. У задержанного был при себе билет до Казахстана. Уточнялось, что задержать художника смогли в последний момент. Причиной задержания стала размещенная на странице художника в одной из соцсетей фотография куклы. 10 февраля суд отправил его под домашний арест.

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      Анна Габай
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