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11:55, 10 февраля 2024Силовые структуры

Суд отправил под домашний арест красноярского художника за АУЕ-неваляшку

В Красноярске суд отправил под домашний арест художника Слонова за АУЕ-неваляшку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Красноярский Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для местного художника Василия Слонова по уголовному делу о демонстрации экстремистской символики. Его отправили под домашний арест до 7 апреля 2024 года, сообщается в Telegram-канале суда.

О задержании Слонова стало известно утром 9 февраля. Его остановили в аэропорту Красноярска. У задержанного был при себе билет до Казахстана. Уточнялось, что задержать художника смогли в последний момент.

Причиной задержания стала размещенная на странице Слонова в одной из соцсетей фотография куклы-неваляшки с символикой запрещенного в России экстремистского движения АУЕ («Арестантский уклад един»).

В 2023 году художника уже штрафовали за подобный пост на сумму в тысячу рублей. Однако, как уточнили следователи, он не удалил его, за что и был подвергнут повторному наказанию в виде домашнего ареста.

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      Анатолий Акулов
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