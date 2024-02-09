Опубликовавшего фото матрешки с символикой АУЕ российского художника задержали

В Красноярске задержали художника за демонстрацию экстремистской символики

В аэропорту Красноярска задержали 54-летнего художника Василия Слонова за публичную демонстрацию экстремистской символики, сообщает ТАСС.

По данным издания, российский художник планировал вылететь в Казахстан и уже купил билет, однако его в последний момент остановили. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Поводом стала размещенная в социальных сетях фотография детской куклы-неваляшки, расписанной символикой запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). В октябре 2023 года Слонова оштрафовали за публикацию матрешки на тысячу рублей, однако он ее не удалил.

Ранее сообщалось, что в Красноярске группа националистов получила сроки за нападения.