Силовые структуры
Опубликовавшего фото матрешки с символикой АУЕ российского художника задержали
В Красноярске задержали художника за демонстрацию экстремистской символики
В аэропорту Красноярска задержали 54-летнего художника Василия Слонова за публичную демонстрацию экстремистской символики, сообщает ТАСС.
По данным издания, российский художник планировал вылететь в Казахстан и уже купил билет, однако его в последний момент остановили. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Поводом стала размещенная в социальных сетях фотография детской куклы-неваляшки, расписанной символикой запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). В октябре 2023 года Слонова оштрафовали за публикацию матрешки на тысячу рублей, однако он ее не удалил.
Ранее сообщалось, что в Красноярске группа националистов получила сроки за нападения.