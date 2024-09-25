Уголовное дело возбудили по факту осквернения Мемориала Славы в российском регионе

СК возбудил уголовное дело по факту осквернения Мемориала Славы в Братске

В Братске возбудили уголовное дело по факту осквернения Мемориала Славы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СУСК РФ по Иркутской области.

Дело расследуется по части 2 статьи 214 («Вандализм, совершенный группой лиц») и части 3 статьи 354.1 («Осквернение символов воинской славы, совершенное публично») УК РФ. По версии следствия, 24 сентября во время празднования свадьбы молодые люди остановились для фотосъемки около Мемориала Славы. Один из гостей забрался на памятник, а молодожены и другие гости остались около Вечного огня, где кричали, свистели и танцевали.

Решается вопрос о привлечении причастных к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке задержали мужчину, помочившегося на памятник.