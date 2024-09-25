Омбудсмен Львова-Белова сообщила, что Украина вернула России четырех детей

В Россию вернулись еще четверо детей, которые находились на Украине. Об этом сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram.

Как рассказала мать двух девочек, она не видела дочерей больше двух лет. На Украине ее дети жили в социальных учреждениях.

Также с родителями воссоединился мальчик, который поехал с бабушкой к родственникам на Украину, однако был вынужден там остаться сначала из-за ограничений, связанных с COVID-19, а затем из-за начала специальной военной операции (СВО). Кроме того, с дочерью-подростком встретился мужчина, который до начала конфликта приехал в Россию навестить мать и не смог вернуться. «Вчера три семьи воссоединились в Минске. Сегодня встретились с ними в Москве вместе с послом Государства Катар в России Ахмедом бен Насер Аль Тани», — написала омбудсмен.

Львова-Белова подчеркнула, что представители Катара оказывают помощь в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей и родственников, а также оплачивают транспортные и другие расходы. По ее словам, всего с начала СВО с родными воссоединились 13 детей из восьми российских семей.

Ранее омбудсмен сообщила, что Россия вернула семье с Украины 12-летнюю дочь, которая была разлучена с семьей после начала конфликта между странами. По ее словам, ребенка передали матери в Минске. Процедура прошла при посредничестве Катара.