В Госдуме оценили ситуацию с выставленным в музее портретом Басаева

Депутат Госдумы Затулин назвал портрет Басаева в музее Абхазии головотяпством

Появление в Государственном музее Абхазии портрета террориста Шамиля Басаева является головотяпством. Такое мнение выразил первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками единоросс Константин Затулин, чьи слова приводит «Украина.ру».

«Я думаю, что это головотяпство. Это не желание навредить России, а грубый просчет тех, кто формировал эту экспозицию. Я не был в этом музее, но, насколько мне известно, речь идет о стенде, где размещены портреты героев Абхазии, выступавших на стороне абхазского народа в ходе того, что у нас называют грузино-абхазским конфликтом, а в Абхазии — Отечественной войной абхазского народа в 1992–1993 годах», — сказал депутат.

По его мнению, создатели экспозиции должны были задуматься над тем, уместно ли помещать фотографию Басаева. Парламентарий также возмутился на то, что в музее не обратили внимание на то, как Басаева воспринимают в России.

Затулин заявил, что после связался с руководством Абхазии, в частности с главой МИД Сергеем Шамба. При этом после того, как администрация потребовала убрать портрет Басаева, появились люди, которые выступили за то, чтобы фотографию оставить.

Шамиль Басаев в 1992-м году участвовал в боевых действиях против грузинских войск на стороне Абхазии. Позже участники «абхазского батальона» Басаева принимали активное участие в борьбе с федеральными войсками на территории Чечни.

Ранее пользователи сети обратили внимание на появление в Государственном музее Абхазии портрета Басаева с пометкой «Герой Абхазии». При этом таблица на здании музея гласит, что он был восстановлен за счет России.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев раскритиковал выставленный в музее портрет террориста Шамиля Басаева. На следующий день парламентарий опубликовал пост в Telegram, в котором выразил сожаление из-за своей несдержанности.