В Херсонской области задержали члена экстремистской организации

Под Херсоном ФСБ поймала мужчину, совершавшего для СБУ экстремистские акции

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Херсонской области задержали жителя Алешек, который, как утверждается, совершал экстремистские акции на территории региона по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

Следствие считает, что фигуранта завербовали в 2007 году. Он поддерживал связь с представителями СБУ. После начала специальной военной операции в его задачи входило проведение «экстремистских акций» в Херсонской области.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Удмуртии сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который установил контакт с представителями украинской националистической организации.