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13:51, 25 сентября 2024Силовые структуры

В Херсонской области задержали члена экстремистской организации

Под Херсоном ФСБ поймала мужчину, совершавшего для СБУ экстремистские акции
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Херсонской области задержали жителя Алешек, который, как утверждается, совершал экстремистские акции на территории региона по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

Следствие считает, что фигуранта завербовали в 2007 году. Он поддерживал связь с представителями СБУ. После начала специальной военной операции в его задачи входило проведение «экстремистских акций» в Херсонской области.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Удмуртии сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который установил контакт с представителями украинской националистической организации.

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      Анна Габай
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