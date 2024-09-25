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15:29, 25 сентября 2024Мир

В Израиле не исключили наземной операции в Ливане

Представитель ЦАХАЛ Эдри не исключил наземной операции в Ливане

Фото: Ammar Awad / Reuters

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри не исключил проведения наземной операции в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ЦАХАЛ готовится ко всем вариантам развития конфликта, «включая наземную операцию».

Ранее глава Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Армия Израиля начала упреждающую наступательную операцию «Стрелы севера» против «Хезболлы» в Ливане. По его словам, Тель-Авив достигает поставленных целей и ведет подготовку к следующим этапам. При этом он не уточнил, о чем именно идет речь.

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      Виктория Кондратьева
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