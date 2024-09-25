В Мексике члены картеля похитили российского путешественника и устроили ему допрос

Baza: россиянина Владимира Комарова похитили в Мексике члены картеля

В Мексике члены картеля похитили российского путешественника Владимира Комарова и устроили ему допрос о целях пребывания на их территории. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что мужчина отправился в поездку по Мексике на велосипеде. 24 сентября он находился в районе Нуэво-Ларедо — там россиянин расставлял палатку для ночлега. К нему подъехали несколько неизвестных людей, которые около двух часов допрашивали Комарова.

Путешественник рассказал, что похитителям было интересно, откуда он приехал и как оказался в Нуэво-Ларедо. Записав весь маршрут россиянина, они отправили его в палатку «ждать старших». Испугавшийся мужчина обратился к своим подписчикам с просьбой отслеживать его по GPS. Однако через какое-то время геолокация перестала обновляться.

Лишь спустя сутки Комаров вновь вышел на связь. Выяснилось, что все это время он провел с похитителями в машине — его возили по разным местам. При этом члены картеля употребляли наркотики. В итоге путешественника высадили недалеко от города Монтерей и сказали больше не приезжать в Ларедо.

Ранее в Таиланде задержали вымогателя, который похитил россиянку и потребовал у нее денег. По данным полиции Пхукета, поздно вечером 8 мая 23-летняя иностранка договорилась о встрече с 25 летним Александром, который имеет двойное гражданство России и Швеции. Мужчина должен был обменять ей 25 тысяч батов наличными на криптовалюту на сумму 700 долларов (около 63 тысяч рублей).