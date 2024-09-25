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19:55, 25 сентября 2024Мир

В МИД предупредили США об угрозе вступления в войну с Россией из-за Украины

Вершинин: если США разрешат ВСУ бить вглубь России, то они ввяжутся в войну
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Если США и их союзники дадут разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить западным дальнобойным оружием вглубь России, то они ввяжутся в войну. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«В случае, если США и их союзники разрешат ВСУ бить вглубь России, они становятся прямыми участниками военных действий против нашей страны, в том числе являющейся ядерной державой», — отметил дипломат.

Вершинин подчеркнул, что как представители Кремля, так и сам президент России Владимир Путин «неоднократно давали оценку подобному сценарию».

12 сентября Владимир Путин заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в боевые действия. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта».

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      Дарья Устьянцева
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