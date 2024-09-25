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16:57, 25 сентября 2024Экономика

В Москве резко подорожало посуточное жилье

Посуточная аренда жилья в Москве подорожала на 15 процентов, почти до 5000 руб.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам сентября 2024 года в Москве резко подорожала посуточная аренда жилья — средние ставки выросли на 15 процентов за год и практически достигли 5000 рублей за ночь. Такие данные приводят аналитики сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру» в своем исследовании, пишет РБК.

Сейчас арендовать квартиру в столице на сутки стоит обойдется в среднем в 4,9 тысячи рублей. Арендные ставки отличаются в зависимости от количества комнат: так, «однушку» можно снять за 4,37 тысячи рублей за ночь, «двушку» — за 6,12 тысячи рублей, а «трешку» — за 9,38 тысячи рублей.

Максимальные средние арендные ставки зафиксированы в Центральном административном округе — там они достигают 5,35 тысячи рублей за ночь. В других локациях столицы показатель не превышает 5 тысяч рублей. Самая дешевая посуточная аренда в Восточном административном округе — там такие квартиры в среднем обойдутся в 3,7 тысячи рублей.

«Сейчас рынок долгосрочной аренды испытывает большой приток арендаторов со стороны тех, кто вынужден был отложить покупку собственного жилья из-за снижения доступности ипотечных кредитов, плюс это наложилось еще и на сезонный спрос», — пояснил эксперт по аренде недвижимости «Этажи» в Москве Павел Марковский.

Ранее цены на долгосрочную аренду жилья в Москве поставили новый рекорд — минимальные ставки найма достигли 40 тысяч рублей. Это максимальный показатель с 2020 года, отмечают специалисты.

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      Нина Ташевская
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