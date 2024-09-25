В ОБСЕ заявили об отсутствии результатов вербовки иностранцев в ВСУ

Делегация РФ в ОБСЕ: вербовка иностранцев в ВСУ не принесла военных результатов

Вербовка иностранцев для подписания контракта на военную службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не принесла Киеву ощутимых результатов на фронте. Об этом заявила исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, ее цитирует РИА Новости.

«Направление на Украину военных советников, инструкторов и наемников не приносит киевскому режиму военных прорывов, а лишь марает репутацию государств их гражданства», — сказала она на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Жданова подчеркнула, что «иностранные "солдаты удачи", воюющие на стороне ВСУ, показали себя малоэффективными в военном отношении во время вторжения в Курскую область».

Ранее о низкой эффективности иностранных наемников в составе ВСУ при вторжении Украины в Курскую область сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.