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19:20, 25 сентября 2024Экономика

В России отметили резкий рост склонности населения к сбережениям

Глава АСВ Мельников: склонность россиян к сбережениям выросла более чем вдвое

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За последние несколько лет склонность россиян к сбережению денежных средств выросла более чем вдвое. Об этом заявил глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников, его слова приводит ТАСС.

Если раньше только 5-6 процентов денежных доходов граждане отправляли на банковские вклады, то теперь — 13,5 процента, пояснил аналитик. На фоне поднятия ключевой ставки россияне стали проявлять больше интереса к подобным продуктам.

В результате в настоящее время происходит «лавинообразный» приток средств на банковские счета и вклады. Так, по итогам 2023 года показатель вырос на 21 процент и составил 10 триллионов рублей. Что касается этого года, то только за его первую половину граждане отправили на вклады и счета в общей сложности 7 триллионов (плюс 13 процентов). «Очевидно, что это влияние тех ставок, которые у нас есть сейчас в экономике», — резюмировал Мельников.

Однако у подобной динамики есть и свои негативные последствия. Так, эксперт отметил, что в результате резкого притока денежных средств банки «как магниты» начинают стягивать ресурсы из других секторов экономики. «Это искажение, которого быть не должно», — заключил аналитик.

Ранее о росте привлекательности банковских вкладов на фоне роста ключевой ставки заявлял и директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он назвал их наряду с облигациями самыми выгодными вариантами пассивного дохода для россиян. Наибольший приоритет эксперт отдал краткосрочным депозитам.

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