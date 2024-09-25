В России отреагировали на планы Украины провести новые операции за пределами страны

Сенатор Джабаров: заявление Украины об операциях вне страны безответственно

Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о планах проводить в 2025 году операции за пределами страны выглядит безответственно, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал идеи Киева.

Я не знаю, как можно делать такие безответственные заявления, когда весь мир уже начинает склоняться к мысли, что Украину надо сажать за стол переговоров, иначе кончится для этой страны все очень печально Владимир Джабаров российский сенатор

«Я, честно говоря, стал абсолютно спокойно относиться к заявлениям украинских политиков. Вот министр обороны заявляет такую вещь. Но никакой обороной он не руководит, а всем руководит [главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр] Сырский, генеральный штаб, а он — бутафорская фигура, он делает заявления», — сказал сенатор.

По мнению политика, такие заявления украинских политиков могут привести к негативным последствиям для всей страны.

«Какие мероприятия за пределами Украины? Я думаю, что может наступить момент, когда ему надо будет спасать собственную шкуру, а не планировать операции за пределами Украины. Он имеет в виду же Россию, а не страны НАТО, где будет проводить какие-то операции. Либо он добивается, чтобы страна просто понесла невосполнимые потери, либо чтобы просто она перестала существовать», — заключил он.

Как заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, в 2025 году страна планирует провести операции с применением дальнобойного оружия. Целью этих кампаний он назвал укрепление обороноспособности и повышение эффективности ВСУ.