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18:17, 25 сентября 2024Моя страна

В России прошли соревнования для скуфов

В Екатеринбурге прошли соревнования по силовым видам спорта для скуфов

Кадр: страница «GANTELЯ XIV: ЗОЛОТО СКУФОВ» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге прошли соревнования для скуфов. Об этом сообщает портал E1.ru.

В российском городе состоялся чемпионат под названием «GANTELЯ XIV: ЗОЛОТО СКУФОВ». Участники спортивного мероприятия выполняли упражнения со штангами и гантелями, а в конце — угощались пельменями.

Открытый кубок Урала по силовым видам спорта прошел уже 14-й раз, и в нем приняли участие не только скуфы, но и те, кто на них совсем не похож. Кроме того, среди спортсменов были замечены девушки.

Ранее сообщалось, что учитель из Тюменского района Тюменской области Азамат Бектасов дважды установил мировой рекорд и рекорд России. Уточнялось, что педагог поднял снаряд весом 60,4 килограмма 448 раз правой рукой.

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      Карина Черных
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