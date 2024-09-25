В России прошли соревнования для скуфов

В Екатеринбурге прошли соревнования по силовым видам спорта для скуфов

В Екатеринбурге прошли соревнования для скуфов. Об этом сообщает портал E1.ru.

В российском городе состоялся чемпионат под названием «GANTELЯ XIV: ЗОЛОТО СКУФОВ». Участники спортивного мероприятия выполняли упражнения со штангами и гантелями, а в конце — угощались пельменями.

Открытый кубок Урала по силовым видам спорта прошел уже 14-й раз, и в нем приняли участие не только скуфы, но и те, кто на них совсем не похож. Кроме того, среди спортсменов были замечены девушки.

Ранее сообщалось, что учитель из Тюменского района Тюменской области Азамат Бектасов дважды установил мировой рекорд и рекорд России. Уточнялось, что педагог поднял снаряд весом 60,4 килограмма 448 раз правой рукой.