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16:38, 25 сентября 2024Россия

В России захотели убрать из школьной программы один «бесполезный» предмет

Мединский заявил о необходимости исключить обществознание из школьной программы
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В России захотели убрать из школьной программы один предмет — речь идет об обществознании. Об этом заявил помощник президента России и председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский в «Арктическом диалоге» со школьниками Мурманской области, передает URA.RU.

«Я считаю, что в нынешнем виде обществознание бесполезно. Такое, какое оно есть сейчас, в жизни не пригодится. Предмет нужный, но нужно кое-что в нем улучшить. Я надеюсь, что та реформа, которую планирует Минпросвещения в отношении обществознания, будет практически полезна для школьников», — отметил Мединский.

Помощник президента России заявил о необходимости исключить обществознание из программы 6-8-х классов и сохранить только для старшеклассников. Уточняется, что если реформа состоится, то уже в 2025 году вместо обществознания в российских школах будут проводить занятия по истории региона.

Ранее Мединский заявил, что обучение в школе на протяжении 11 лет — непозволительная роскошь, и предложил сократить этот срок. По его мнению, учащиеся должны как можно раньше начать размышлять о будущей профессии.

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      Елена Торубарова
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