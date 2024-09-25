В России захотели ввести новые экзамены для поступления в вузы

Минобрнауки подготовило новый перечень вступительных экзаменов в вузы

В России захотели ввести новые экзамены для поступления в вузы. Обновленный перечень подготовило Минобрнауки.

Для части специальностей предложили отменить экзамен по иностранному языку. Министерство считает предмет ненужным для большинства специальностей — в частности, экономики и менеджмента.

На сегодняшний день многие вузы предлагают абитуриентам в качестве вступительного экзамена на выбор иностранный язык или обществознание, а некоторые учебные заведения делают иностранный единственным вариантом. Как уточнили в министерстве, возможной альтернативой иностранному могут быть также история, география и информатика.

Кроме того, для поступления в технические вузы обязательным экзаменом может стать физика, а не профильная математика, как сейчас. Для учебы на педагога предложили сдавать экзамен именно по тому предмету, который в дальнейшем планируется преподавать.

«Текущий перечень вступительных испытаний нуждается в актуализации с учетом содержания федеральных государственных образовательных стандартов», — считают в Минобрнауки.

Перечень может начать действовать уже с 2025 года.

Ранее Минобрнауки оставило экзамен по русскому обязательным предметом для поступления в вузы. Окончательный список экзаменов включает аттестацию по трем или четырем школьным предметам.

