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09:59, 25 сентября 2024Россия

В России захотели ввести новые штрафы для водителей

В России предложили ввести новые штрафы для водителей

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В России захотели ввести новые штрафы для водителей. Речь идет о пользовании за рулем какими-либо устройствами, следует из опубликованного Минтрансом законопроекта.

В министерстве предложили запретить водителям «пользоваться во время движения каким-либо устройством, ‎не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления машиной во время движения».

Как говорится в документе, исключения составят всевозможные карты и навигаторы. «За исключением случаев использования его функций без применения рук для целей определения маршрута движения», — следует из проекта постановления.

На сегодняшний день запрет касается только разговоров по телефону водителями — камеры фиксируют нарушение, когда замечают смартфон у уха автомобилиста. Теперь же предложили расширить перечень до «всех устройств».

Как пишет Telegram-канал Mash, запрет может коснуться электронных сигарет и вэйпов. Как пояснили каналу в Национальном автомобильном союзе, штраф может составит полторы тысячи рублей.

Проект находится на этапе публичного обсуждения, дорабатывать его планируют до 10 октября.

По данным канала, также обсуждается вопрос о запрете курения обычных сигарет за рулем, но, вероятно, его придется рассматривать отдельно.

Ранее комитет Госдумы одобрил введение штрафа до пяти тысяч рублей за опасное вождение, к которому относится отказ уступить дорогу при перестроении, перестроение при интенсивном движении, безосновательное резкое торможение, несоблюдение дистанции и бокового интервала.

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      Елена Торубарова
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