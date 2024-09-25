В российском городе в жилом доме рухнул потолок

Во Владивостоке рухнул потолок в жилом доме и засыпал подъезд штукатуркой

Во Владивостоке рухнул потолок в жилом доме и засыпал подъезд килограммами штукатурки. Об этом сообщает «Восток Медиа».

Инцидент произошел 24 сентября в центре российского города, по адресу Светланская улица, 88. По предварительным данным, отслоилось отделочное покрытие на лестничной клетке между первым и вторым этажами. Килограммы штукатурки рухнули на пол и перекрыли проход.

В момент обвала жильцов не было рядом, поэтому никто не пострадал. Россияне отметили, что дом давно нуждается в капитальном ремонте. Из-за аномально сильных дождей фасад здания начал разрушаться — отслоение потолка могло стать следствием этой проблемы. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее потолок рухнул в квартире у жителя кузбасского Прокопьевска. Под завалами оказались гостиная, кухня и спальня. Ранее в доме протекала крыша, мужчина обращался по этому поводу в администрацию, управляющую компанию. В итоге рабочие накрыли место протечки баннером. Этот баннер после обрушения приземлился на шкаф в спальне.