В российском заповеднике сняли на видео потасовку кабанов

В Жигулевском заповеднике, расположенном в Самарской области, фотоловушка сняла потасовку кабанов. Соответствующее видео появилось на странице российского природного комплекса во «ВКонтакте».
На кадрах запечатлены три кабана. Они пришли к месту подкормки и принялись есть соль. Однако один из диких кабанов не захотел делиться лакомством с другими и устроила драку. Потерпев поражение, кабан отвернулся от своего оппонента и ушел.
«Кинокомпания "Заповедные Жигули" представляет новую серию из жизни кабанов под названием "Жадина-говядина"», — с иронией подписали ролик авторы поста.
Ранее сообщалось, что в Приморье кабаны вышли на прогулку и исполнили «ламбаду» около дерева.