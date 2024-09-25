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17:18, 25 сентября 2024Моя страна

В российском заповеднике сняли на видео потасовку кабанов

В Жигулевском заповеднике в Самарской области сняли на видео потасовку кабанов

Кадр: сообщество «Жигулевский государственный заповедник» во ВКонтакте

В Жигулевском заповеднике, расположенном в Самарской области, фотоловушка сняла потасовку кабанов. Соответствующее видео появилось на странице российского природного комплекса во «ВКонтакте».

На кадрах запечатлены три кабана. Они пришли к месту подкормки и принялись есть соль. Однако один из диких кабанов не захотел делиться лакомством с другими и устроила драку. Потерпев поражение, кабан отвернулся от своего оппонента и ушел.

«Кинокомпания "Заповедные Жигули" представляет новую серию из жизни кабанов под названием "Жадина-говядина"», — с иронией подписали ролик авторы поста.

Ранее сообщалось, что в Приморье кабаны вышли на прогулку и исполнили «ламбаду» около дерева.

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      Мария Винар
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