В Приморье кабаны исполнили «ламбаду» и попали на видео

В Сихотэ-Алинском заповеднике запечатлели танцующих кабанов

В Приморье кабаны вышли на прогулку и исполнили «ламбаду» около дерева. Видеозапись зажигательных танцев диких свиней в Telegram-канале опубликовал Сихотэ-Алинский заповедник.

На кадрах можно увидеть, как четыре кабана собрались около дерева и принялись поочередно чесаться о его ствол. Усердные старания диких животных запечатлела фотоловушка.

Как пояснили в заповеднике, «почесочная» является лесной «социальной сетью» для диких животных. Кабаны внимательно обнюхивают «сообщения» других зверей и оставляют свои. Кроме того, такие деревья-«чесалки» помогают кабанам ориентироваться на местности и используются долгие годы. Отмечается, что излюбленные места дикие животные посещают чаще всего летом и осенью. Детеныши учатся пользоваться «чесалками», подражая родителям.

«Сегодня численность животных постепенно увеличивается. Тем более отрадно видеть будто весело танцующих ламбаду кабанов!» — говорится в сообщении.

Ранее дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась кадрами «дикой тусовки» кабанчиков. До этого в Пермском крае бурый медведь станцевал зажигательный танец и попал в видеоловушку. Косолапый использовал ствол дерева в качестве лесной «соцсети» и сообщил, что он «самый красивый, сильный, умный». А на Камчатке заметили толстого медведя, который не мог перелезть через забор. Его неуклюжие попытки преодолеть преграду сняли россияне.