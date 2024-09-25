Офицер Дэвис: Запад ошибается, надеясь, что Россия сдастся на Украине

Страны Запада ошибаются, надеясь, что Россия сдастся в вооруженном конфликте на Украине в ответ на возможное снятие ограничений на удары по ее территории дальнобойным оружием. Об этом заявил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Идея о том, что Москва просто сдастся, сложит оружие, уедет домой и позволит себя победить, — это просто бред, потому что это невозможно», — заявил офицер.

Дэвис добавил, что, как показывает исторический опыт, «Россия никогда так не реагировала» на атаки на ее территорию. Он предупредил, что попытки стран Запада добиться поражения Москвы станут губительными для их же граждан.

Ранее стало известно, что США готовы разрешить Украине бить вглубь российской территории дальнобойными ракетами при условии, что Киев не будет использовать оружие американского производства.