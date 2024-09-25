В США заявили о неизбежной победе России на Украине

Экс-разведчик Риттер: Россия победит в конфликте на Украине при любом сценарии

Россия одержит победу в конфликте на Украине при любом сценарии. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, такой исход неизбежен. «Когда вы (...) рассмотрите все возможные сценарии развития событий, то в долгосрочной перспективе вы увидите, что Россия выиграет этот конфликт в ста процентах случаев при любом раскладе», — заявил Риттер.

Он отметил, что российские войска успешно адаптируются и становятся сильнее. Кроме того, как указал Риттер, введенные против РФ западные санкции не принесли желаемых результатов, но при этом нанесли ущерб Европе. «Украина проиграла, и Запад приспосабливается к этой реальности», — заключил он.

Ранее Риттер обвинил Запад в глупом подходе к конфликту на Украине. Он призвал задуматься о последствиях эскалации конфликта.