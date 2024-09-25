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14:40, 25 сентября 2024Бывший СССР

В Узбекистане учитель избила ученика из-за русского языка

«Gazeta.uz»: в Узбекистане ученика избили из-за русского языка

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Узбекистане учитель избила ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском языке. Об этом сообщает издание Gazeta.uz.

В ответ на просьбу, учитель нанесла ребенку травмы. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.

Уполномоченный по правам ребенка Узбекистана Сурайе Рахмонова взяла ситуацию на личный контроль. Она объяснила, что учитель находилась на испытательном сроке и официально не трудоустроилась в школе. По ее словам, ученик шестого класса не получил серьезных травм и его здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Литве общественная организация обратилась в правоохранительные органы из-за фразы ведущего о расстреле за русский язык. Фраза прозвучала во время трансляции на YouTube.

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      Сергей Болиев
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