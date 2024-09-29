Суд в Ташкенте оштрафовал избившего русскоязычного ученика педагога

В Ташкенте избившая русскоязычного ученика педагог получила штраф

В Ташкенте суд оштрафовал Озоду Равшанову — педагога, избившего русскоязычного ученика шестого класса за просьбу вести урок на русском языке. Об этом сообщает gazeta.uz.

По данным издания, суд признал ее виновной по административным статьям об оскорблении и умышленном причинении легкого телесного повреждения. В решении суда сказано то, что с учетом статьи о применении административного взыскания за совершение нескольких правонарушений фигурантке было назначено наказание по статье, предусматривающей более строгое административное взыскание — штраф в пользу государства в размере 6,8 миллиона сумов (примерно 49,5 тысячи рублей). Сейчас женщина находится под арестом по делу об избиении заместителя директора школы, в которой учится ее дочь, а также за грубое сопротивление прибывшим на задержание силовикам.

25 сентября стало известно, что в Ташкенте учитель избила ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском языке. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.