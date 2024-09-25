Владельцев «капсулы для суицида» привлекли к уголовной ответственности

В Швейцарии владельцев капсулы для эвтаназии обвинили в содействии суициду

Прокуратура в Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении создателей «капсулы для суицида». Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Капсулу Sarco впервые применили в понедельник, 23 сентября, в кантоне Шаффхаузен. Причастных к процедуре задержали на месте. По факту произошедшего владельцев устройства хотят привлечь к уголовной ответственности, их обвинили в подстрекательстве и содействии самоубийству. Полицейские конфисковали аппарат для эвтаназии.

Разработчик капсулы, австралийский врач Филип Ничке ранее заявлял, что аппарат прошел юридическую экспертизу в Швейцарии, по результатам которой ее не признали медицинским устройством. При этом газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на профессора университета Цюриха Керстин Фокингер сообщила, что юридический статус капсулы до сих пор не установлен. Ее использование было запрещено при подаче соответствующего запроса в июле в кантоне Вале.

Ранее сообщалось, что волонтер из Китая предотвратил почти 500 самоубийств. 56-летнего Чена Ши прозвали Ангелом Нанкина, потому что он уже 21 год патрулирует мост через реку Янцзы в Нанкине. Он по десять раз за день проходит мост в красном жилете с надписью «цени жизнь каждый день».