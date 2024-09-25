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18:34, 25 сентября 2024Из жизни

Владельцев «капсулы для суицида» привлекли к уголовной ответственности

В Швейцарии владельцев капсулы для эвтаназии обвинили в содействии суициду

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Прокуратура в Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении создателей «капсулы для суицида». Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Капсулу Sarco впервые применили в понедельник, 23 сентября, в кантоне Шаффхаузен. Причастных к процедуре задержали на месте. По факту произошедшего владельцев устройства хотят привлечь к уголовной ответственности, их обвинили в подстрекательстве и содействии самоубийству. Полицейские конфисковали аппарат для эвтаназии.

Разработчик капсулы, австралийский врач Филип Ничке ранее заявлял, что аппарат прошел юридическую экспертизу в Швейцарии, по результатам которой ее не признали медицинским устройством. При этом газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на профессора университета Цюриха Керстин Фокингер сообщила, что юридический статус капсулы до сих пор не установлен. Ее использование было запрещено при подаче соответствующего запроса в июле в кантоне Вале.

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      Антонина Черташ
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