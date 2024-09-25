Встреча с Зеленским во время его визита в США не входила в планы Трампа

AP: Трамп не планировал встречаться с Зеленским во время его визита в США

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп не планировал встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита в США для участия в открытии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил представитель предвыборного штаба Трампа, сообщает Associated Press (AP).

По словам чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, встреча политиков даже не была запланирована, несмотря на заявление украинских официальных лиц. В свою очередь, агентство Reuters приводило слова источника в окружении бывшего американского лидера, что обе стороны выражали желание встретиться, но конкретная дата так и не была назначена.

Тем не менее Зеленский намерен встретиться с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне.

Ранее Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в истории». Еще до визита украинского лидера в Вашингтон он заметил, что после каждой поездки в США Зеленский увозит с собой миллиарды долларов в виде помощи, которую одобряет Демократическая партия.