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14:09, 25 сентября 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали жилой дом в Энергодаре

Мэр Энергодара Сеновоз заявил, что ВСУ атаковали дроном жилой дом в городе

Кадр: Telegram-канал Эдуарда Сеновоза

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном жилой дом в Энергодаре. Об этом сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.

«В результате атаки дрона ВСУ начался пожар в многоэтажном доме на проспекте Строителей», — сказано в публикации.

По его словам, работники МЧС начали ликвидировать последствия атаки украинской армии. На место также прибыли оперативные службы. Кроме того, Сеновоз отметил, что жители города не были ранены.

20 сентября ВСУ неоднократно атаковали Энергодар. В результате удара беспилотником был поврежден трансформатор на подстанции «Заря», расположенный недалеко от периметра Запорожской атомной электростанции.

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      Кристина Есикова
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