Вучич возмутился отказом пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима

Вучич: на годовщину освобождения Освенцима не пригласили освободителей из России

Президент Сербии Александр Вучич возмутился тем фактом, что представителей России не пригласили на годовщину освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау). Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передает РИА Новости.

По его словам, вместо русских на мероприятие пригласят «тех, кто создал» этот концлагерь.

«Те, кто его освободили, а это русские, не будут приглашены. Предполагаю, что те, кто создал этот лагерь, будут позваны. Все у нас в мире, как это сказать, чтобы не использовать мою фразу "вывернуто-извращено", очень странно», — сказал сербский президент.

Ранее Александр Вучич заявил о лицемерии западных политиков на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. По его словам, некоторые выступающие политики заявляют о том, что конфликт на Украине является невиданным со времен Второй мировой войны, однако их слова свидетельствуют о двойных стандартах в подходах к международному праву.