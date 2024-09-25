В России выявили новый вариант коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о двух случаях заражения вариантом COVID-19 XEC в России

В России на данный момент выявили два случая варианта коронавируса XEC. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Один случай заболевания новым вариантом COVID-19 был обнаружен в Ростовской области, второй — в Уфе. Среди симптомов нового штамма — головная боль, усталость, насморк, кашель, потеря аппетита и обоняния, боль в горле, а также лихорадка.

«XEC наиболее распространен во Франции, где на него приходится около 21 процента секвенированных образцов. Он также набирает обороты в Германии и Великобритании, где на него приходится 15 и 8 процентов секвенированных образцов соответственно», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Для защиты от заболеваний в службе посоветовали использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки, проветривать помещения, а также избегать контактов с заразившимися людьми.

Ранее руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что с начала пандемии коронавирус сильно изменился.