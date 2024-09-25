Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:11, 25 сентября 2024Россия

В России выявили новый вариант коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о двух случаях заражения вариантом COVID-19 XEC в России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России на данный момент выявили два случая варианта коронавируса XEC. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Один случай заболевания новым вариантом COVID-19 был обнаружен в Ростовской области, второй — в Уфе. Среди симптомов нового штамма — головная боль, усталость, насморк, кашель, потеря аппетита и обоняния, боль в горле, а также лихорадка.

«XEC наиболее распространен во Франции, где на него приходится около 21 процента секвенированных образцов. Он также набирает обороты в Германии и Великобритании, где на него приходится 15 и 8 процентов секвенированных образцов соответственно», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Материалы по теме:
Более 150 россиян отравились салатами в четырех регионах. Число случаев ботулизма продолжает расти. Чем он опасен?
Более 150 россиян отравились салатами в четырех регионах. Число случаев ботулизма продолжает расти. Чем он опасен?
18 июня 2024
Вирусы мутировали и научились атаковать человека одновременно. Чем и как будут болеть россияне осенью?
Вирусы мутировали и научились атаковать человека одновременно.Чем и как будут болеть россияне осенью?
5 сентября 2023
Повторное заражение коронавирусом. Можно ли повторно переболеть COVID-19 и как избежать заражения?
Повторное заражение коронавирусом.Можно ли повторно переболеть COVID-19 и как избежать заражения?
20 августа 2022

Для защиты от заболеваний в службе посоветовали использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки, проветривать помещения, а также избегать контактов с заразившимися людьми.

Ранее руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что с начала пандемии коронавирус сильно изменился.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отказался от переговоров с Россией для решения конфликта на Украине

      В России назвали нереалистичным «план победы» Украины

      В США раскритиковали предложения по мирному урегулированию на Украине

      Небензя обвинил «диктатуру» Зеленского в желании ввергнуть мир в Третью мировую войну

      Президент Ирана призвал урегулировать конфликт между Россией и Украиной

      Лавров предсказал провал Запада в войне против России и международного права

      Черчесов оценил отъезд российских футболистов в Европу

      Песков оценил вероятность проведения встречи лидеров пятерки СБ ООН

      Самый дешевый смартфон Apple подорожает

      Скрывавшийся 14 лет преступник попался из-за нарушения правил дорожного движения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше