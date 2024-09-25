Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:39, 25 сентября 2024Моя страна

Загнанный косатками редкий кит спасся

Загнанный косатками на мель гренландский кит ушел в море

Кадр: Telegram-канал «Светлана Радионова»

Гренландский кит, оказавшийся на отмели в районе мыса Врангеля в Хабаровском крае из-за косаток, ушел в море. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, кит заплыл в бухту, где в это время начался отлив, уходя от стаи косаток. «Экстренно уведомили о ситуации рабочую группу ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова, которая мониторит популяцию гренландских китов в регионе по нашему разрешению», — рассказала она.

На место выехали ученые, они дали рекомендации группе, находившейся с китом. За состоянием млекопитающего постоянно следили, его поливали водой и отпугивали птиц. Кит благополучно дождался прилива и ушел в море.

Ранее сообщалось, что стая косаток вплотную приблизилась к россиянам и попала на видео. Косатки окружили судно в Японском море, недалеко от села Рудная Пристань.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны Украины анонсировало новые операции за пределами страны

      Мужчина пережил нападение медведя и прошел раненым полтора километра

      Совфед одобрил закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО

      Россиянин получил срок за посылку из оружейного магазина в США

      Врач назвал эффективный для защиты зрения продукт

      Посол России в Германии высказался об обращениях России по делу о «Северных потоках»

      Популярная рэперша показала фигуру после резкого похудения и удаления имплантов

      Оценена вероятность резкого падения цен на жилье в России

      В Узбекистане учитель избила ученика из-за русского языка

      Автомобиль с похищенной российской предпринимательницей попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше