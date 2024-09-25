МИД запросил разъяснения у Узбекистана после избиения школьника на уроке русского языка

Россия запросила у Узбекистана разъяснения после конфликта в одной из школ Ташкента на уроке русского языка. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
«В дружественных отношениях стратегического партнерства и союзничества двух государств нет и не может быть места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве», — подчеркнула она.
Дипломат добавила, что к Узбекистану была направлена просьба дать материалу оценку и в случае обоснованности принять меры к виновнику жестокого обращения с несовершеннолетним.
Ранее стало известно, что в Узбекистане учитель избила ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском языке. В ответ на просьбу, учитель нанесла ребенку травмы. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.