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23:35, 25 сентября 2024Мир

МИД запросил разъяснения у Узбекистана после избиения школьника на уроке русского языка

МИД РФ запросил у Узбекистана разъяснения после конфликта в школе Ташкента

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Россия запросила у Узбекистана разъяснения после конфликта в одной из школ Ташкента на уроке русского языка. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

«В дружественных отношениях стратегического партнерства и союзничества двух государств нет и не может быть места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве», — подчеркнула она.

Дипломат добавила, что к Узбекистану была направлена просьба дать материалу оценку и в случае обоснованности принять меры к виновнику жестокого обращения с несовершеннолетним.

Ранее стало известно, что в Узбекистане учитель избила ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском языке. В ответ на просьбу, учитель нанесла ребенку травмы. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.

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      Маргарита Пименова
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