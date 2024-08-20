В Одессе прохожая запретила уличному музыканту петь песни Цоя на русском языке

В Одессе девушка запретила музыканту петь песни Цоя на русском языке

В Одессе на улице Дерибасовской произошел конфликт из-за исполнения песен на русском языке. Прохожая запретила уличному музыканту петь песни Виктора Цоя, передает «Страна.ua».

«Я вам не разрешаю петь русские песни», — заявила девушка музыканту. Молодой человек возразил, что исполняет русскоязычные песни украинских артистов, а Цой был гражданином Советского Союза.

Издание отмечает, что зачинщицей конфликта оказалась блогерша Юлия Караваджак, которая ранее пыталась сорвать бизнес-тренинг в Одессе из-за того, что спикер говорил на русском языке.

Инцидент произошел в середине июня. На одном из бизнес-тренингов несколько участников потребовали от спикера перейти с русского на украинский язык, однако он отказался. В зале его поддержали аплодисментами, но они продолжили перебивать спикера и требовать от него выступать на украинском языке. В итоге нарушителей вывели из зала проведения мероприятия.

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обязательном использовании украинского языка местными органами власти. На государственном языке должны разговаривать депутаты, должностные лица и другие докладчики.

