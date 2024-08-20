Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:39, 20 августа 2024Бывший СССР

В Одессе прохожая запретила уличному музыканту петь песни Цоя на русском языке

В Одессе девушка запретила музыканту петь песни Цоя на русском языке

Фото: Unsplash.com

В Одессе на улице Дерибасовской произошел конфликт из-за исполнения песен на русском языке. Прохожая запретила уличному музыканту петь песни Виктора Цоя, передает «Страна.ua».

«Я вам не разрешаю петь русские песни», — заявила девушка музыканту. Молодой человек возразил, что исполняет русскоязычные песни украинских артистов, а Цой был гражданином Советского Союза.

Издание отмечает, что зачинщицей конфликта оказалась блогерша Юлия Караваджак, которая ранее пыталась сорвать бизнес-тренинг в Одессе из-за того, что спикер говорил на русском языке.

Инцидент произошел в середине июня. На одном из бизнес-тренингов несколько участников потребовали от спикера перейти с русского на украинский язык, однако он отказался. В зале его поддержали аплодисментами, но они продолжили перебивать спикера и требовать от него выступать на украинском языке. В итоге нарушителей вывели из зала проведения мероприятия.

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обязательном использовании украинского языка местными органами власти. На государственном языке должны разговаривать депутаты, должностные лица и другие докладчики.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Расстреляны в упор, в затылок». Командир спецназа «Ахмат» обвинил ВСУ в расправах над мирными жителями Курской области

      Российские военные высокоточными снарядами подожгли немецкий танк Leopard

      Сальдо рассказал об украинских войсках в районе Очакова

      Россиянка побывала в США и назвала бесящие особенности страны «грехов и пороков»

      В Одессе прохожая запретила уличному музыканту петь песни Цоя на русском языке

      Женщина занялась сексом с 13-летними мальчиками в комнате своего сына и попала в тюрьму

      МИД ФРГ заявил о невозможности информировать о следствии по «Северным потокам»

      В Чикаго протестующие попытались ворваться на съезд Демпартии США

      Юрист назвал стоп-слова в разговоре с мошенниками

      Китайские банки начали возвращать платежи от российских импортеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше