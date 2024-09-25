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18:30, 25 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский обвинил ООН в бездействии

Зеленский обвинил ООН в бездействии и раскритиковал чужие мирные инициативы

Фото: Mike Segar / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Организацию Объединенных Наций (ООН) в бездействии и раскритиковал планы урегулирования конфликта, альтернативные украинскому. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский заявил, что его «формула мира» может завершить конфликт, потому как в ней нет права вето. С этой позиции он упрекнул ООН за то, что в ней многое зависит от Совета Безопасности и права вето. Президент добавил, что к его инициативе присоединились не все страны, а некоторые предлагают альтернативные варианты урегулирования.

По его словам, «любые параллельные или альтернативные попытки достижения мира» ведут только к перерыву в боевых действиях, но не к урегулированию конфликта, а также якобы игнорируют интересы Украины. В связи с этим он высказался против инициатив, направленных на приостановку боевых действий. Он заключил, что урегулирование должно быть таким, чтобы не допустить «второй или третьей фазы конфликта» с Россией.

Ранее Зеленский поинтересовался истинными интересами Бразилии и Китая, предложившими свою инициативу по мирному урегулированию. Президент заявил, что если какая-то страна ищет альтернативный украинскому план завершения конфликта, то она, скорее всего, частично выступает в интересах президента России Владимира Путина.

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      Илья Таксюр
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