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17:30, 25 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский поинтересовался истинными интересами Бразилии и Китая

Зеленский поинтересовался интересами Бразилии и Китая из-за их мирной инициативы

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложения Китая и Бразилии о мирном урегулировании, а также поинтересовался их истинными интересами. Его слова передает «Страна.ua».

По его словам, если какая-то страна ищет альтернативу или пытается игнорировать любой из пунктов украинского «плана победы», то, скорее всего, это означает, что это государство хочет частично сделать то, что делает президент России Владимир Путин. Поэтому, когда Китай и Бразилия «пытаются превратиться в хор голосов с кем-то в Европе, с кем-то в Африке» и выступают с альтернативными украинскому плану предложениями, то возникает вопрос об истинном интересе этих стран.

Зеленский также раскритиковал и все другие предложения об остановке конфликта по линии фронта. Он добавил, что «"половинчатый план урегулирования", который был предложен различными сторонами, не имеет смысла».

Ранее в Верховной Раде Украины уличили Зеленского в желании бесконечно затягивать конфликт. По словам депутата Александра Дубинского, это является причиной, по которой Зеленский «отпихивается» от всех предложений со стороны Китая, Индии, Бразилии и Германии.

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      Илья Таксюр
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