На Украине уличили Зеленского в желании бесконечно затягивать конфликт

Депутат Дубинский: Зеленский заинтересован в затягивании конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в бесконечном затягивании конфликта с Россией. В этом в своем Telegram-канале главу государства уличил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

По словам парламентария, это является причиной, по которой Зеленский «отпихивается» от всех предложений со стороны Китая, Индии, Бразилии и Германии.

«[Зеленскому не подходит ничего, кроме возможности] тянуть эту ситуацию бесконечно долго, так как не надо решать никаких проблем, заниматься экономикой, социальными вопросами, выборами и так далее. Как вечно царствие Божье, так вечно и царствование Зеленского, пока идет война. Которая и есть его "мир"», — написал Дубинский.

12 сентября Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая. Он назвал предложение стран деструктивным, заявив, что нельзя выдвигать какие-либо инициативы, не спросив мнение Украины по этому поводу.