Зеленский встретился с премьером Канады в Нью-Йорке

Президент Украины Зеленский встретился с премьером Канады Трюдо в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Нью-Йорке. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Реализация формулы мира, военная поддержка Украины, ситуация в поле боя и потребности наших защитников. Обсудили эти вопросы во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо», — говорится в публикации.

Зеленский также выразил Трюдо благодарность за поддержку Киева в конфликте.

Ранее украинский президент встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что лидеры обсуждали вопросы международного сотрудничества и подготовки к следующему мирному саммиту.