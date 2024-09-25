Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:04, 25 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский встретился с премьером Канады в Нью-Йорке

Президент Украины Зеленский встретился с премьером Канады Трюдо в Нью-Йорке

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Нью-Йорке. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Реализация формулы мира, военная поддержка Украины, ситуация в поле боя и потребности наших защитников. Обсудили эти вопросы во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо», — говорится в публикации.

Зеленский также выразил Трюдо благодарность за поддержку Киева в конфликте.

Ранее украинский президент встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что лидеры обсуждали вопросы международного сотрудничества и подготовки к следующему мирному саммиту.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Советники Зеленского назвали условие прекращения боевых действий с Россией. В чем оно заключается?

      Карпов оценил просьбу Украины не допускать российских детей до шахматных турниров

      Врач указал на простой способ профилактики инсульта

      Украина совершила массированную атаку на российский регион

      Чиновников призвали привлекать к военной службе ведущих бессмысленную жизнь россиян

      Раскрыта причина задержания экс-мэра Сочи Копайгородского

      «Средство для тысячи применений» оказалось вредным для автомобиля

      Премьер Дании призвала Европу отказаться от мирного мышления по Украине

      Замминистра спорта российского региона задержали за коррупцию

      Женщину нашли расчлененной в холодильнике в ее доме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше