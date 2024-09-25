Жена Зеленского призвала вернуть Украине художников

Жена Зеленского призвала вернуть Украине присвоенных Россией художников

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена призвала вернуть Украине художников, якобы присвоенных Россией. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Первая леди Украины вместе с супругом посетила выставку художников модерна и авангарда, которую проводит «Украинский музей» в Нью-Йорке. Она также напомнила, что после начала специальной военной операции мировые музеи начали подписывать ряд художников как украинских, а не российских или советских, как это было ранее. В числе таковых Зеленская назвала Айвазовского, Малевича и Куинджи.

«Сегодня продолжаем деколонизацию украинского искусства в Нью-Йорке. Украинский музей представляет США и посетителям со всего мира наших художников эпохи модернизма и авангарда именно как украинских, а не российских или советских, как их годами позиционировала империя», — написала она.

В сентябре в рамках политики дерусификации Верховная Рада Украины проголосовала за переименование 327 населенных пунктов. В частности, село Роща в Одесской области станет Новым Парижем, а Московский Бобрик в Сумской области — Лебединым Бобриком.