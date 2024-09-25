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10:04, 25 сентября 2024Бывший СССР

Жена Зеленского призвала вернуть Украине художников

Жена Зеленского призвала вернуть Украине присвоенных Россией художников
Елена Зеленская

Елена Зеленская. Фото: Alina Smutko / Reuters

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена призвала вернуть Украине художников, якобы присвоенных Россией. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Первая леди Украины вместе с супругом посетила выставку художников модерна и авангарда, которую проводит «Украинский музей» в Нью-Йорке. Она также напомнила, что после начала специальной военной операции мировые музеи начали подписывать ряд художников как украинских, а не российских или советских, как это было ранее. В числе таковых Зеленская назвала Айвазовского, Малевича и Куинджи.

«Сегодня продолжаем деколонизацию украинского искусства в Нью-Йорке. Украинский музей представляет США и посетителям со всего мира наших художников эпохи модернизма и авангарда именно как украинских, а не российских или советских, как их годами позиционировала империя», — написала она.

В сентябре в рамках политики дерусификации Верховная Рада Украины проголосовала за переименование 327 населенных пунктов. В частности, село Роща в Одесской области станет Новым Парижем, а Московский Бобрик в Сумской области — Лебединым Бобриком.

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      Александр Курбатов
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