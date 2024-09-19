Села Массонов, Лебединый Бобрик и Новый Париж появятся на Украине

На Украине появятся села Массонов и Лебединый Бобрик в рамках дерусификации

Верховная Рада проголосовала за переименование 327 населенных пунктов на Украине в рамках политики дерусификации. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.

Постановление одобрили без обсуждения. За него проголосовали 281 депутат. Переименование затронуло населенные пункты, в названии которых были «российские и советские нарративы», уточнил Железняк.

На Украине вместо села Червоногорка в Сумской области появится село Массонов. Кроме того, село Роща в Одесской области станет Новым Парижем, а Московский Бобрик в Сумской области — Лебединым Бобриком. Также отмечается, что село Первомайское в Полтавской области станет Майданом.

Кроме того, киевские власти решили «переименовать» в Афины населенный пункт Зоря в Мариупольском районе Донецкой народной республики.

18 сентября Рада не смогла принять законопроект о переименовании 333 населенных пунктов. Парламент большинством отклонил инициативу. Некоторые депутаты в ответ заблокировали трибуну, требуя провести повторное голосование.