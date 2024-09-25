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10:23, 25 сентября 2024Из жизни

Женщина решила помыть их с мужем машину и узнала о его изменах

В Великобритании женщина узнала об изменах мужа во время мытья машины

Фото: PxHere

В Великобритании женщина решила помыть машину вместо мужа и нашла в ней его секретный телефон. Об этом она сама рассказала The Sun.

По словам Лейсы Миллер, обычно мытьем их автомобиля занимался ее муж Родриго, но в один день она захотела сделать это сама. Женщина мыла губкой салон автомобиля, когда нашла под ковриком для ног какой-то телефон. Лейса предположила, что он принадлежит Родриго, и ввела на нем пароль, который он использует на обычном телефоне. Устройство разблокировалось.

В найденном телефоне женщина обнаружила переписки мужа с тремя другими девушками. Так она и узнала о его изменах. Как рассказывает Лейса, Родриго не смог отрицать, что у него есть любовницы. Он стал извиняться перед ней и просить дать ему еще один шанс. Лейса заявила, что ей нужно время, чтобы обдумать произошедшее, после чего пара рассталась на три месяца.

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Позже женщина поверила в то, что муж может измениться, и вернулась к нему. Однако меньше чем через год, как отмечает Лейса, они поняли, что не могут справиться с этим кризисом. Они развелись, но остались друзьями.

Ранее мужчина рассказал на форуме Reddit, как случайно наткнулся на второй аккаунт возлюбленной и раскрыл ее секрет. По фотографиям в тайном профиле девушки он узнал, что она год встречалась за его спиной с другим мужчиной.

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      Юлия Юткина
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