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09:07, 17 сентября 2024Из жизни

Мужчина раскрыл измену возлюбленной благодаря одной случайности

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Мужчина случайно наткнулся на второй аккаунт возлюбленной и раскрыл ее секрет. Своими эмоциями от сделанного открытия он поделился на форуме Reddit.

Пользователь под ником A1Tango четыре года состоял в отношениях с девушкой, которой сейчас 23. Он рассказал, что однажды листал ленту в социальной сети, когда наткнулся на профиль, в названии которого было имя его партнерши. «Из любопытства я зашел на этот аккаунт и увидел посты, где она целует и обнимает кого-то другого», — объяснил мужчина.

Оказалось, что возлюбленная пользователя A1Tango год встречалась за его спиной с другим мужчиной. Все фотографии с ним она публиковала в социальных сетях и скрывала их от бойфренда. Обманутый мужчина признался, что, несмотря на измену, все еще любит девушку. По его словам, она просит о встрече, чтобы извиниться перед ним, но он не знает, стоит ли давать ей второй шанс.

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Большинство комментаторов усомнились в искренности девушки. По их мнению, она сожалеет не об измене, а о том, что попалась на лжи. Они посоветовали мужчине не вступать с ней в отношения снова. A1Tango поблагодарил пользователей за помощь и отметил, что решил прислушаться к их мнению. «Я буду стараться изо всех сил двигаться вперед. Пытаться продолжать жить», — признался он.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина обратился в правозащитную организацию из-за поведения жены, которая за два года завела четверых любовников и попыталась засудить его за педофилию.

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      Юлия Юткина
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