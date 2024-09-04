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21:08, 4 сентября 2024Из жизни

Женщина завела четверых любовников и попыталась засудить мужа за педофилию

В Таиланде женщина завела четверых любовников и попыталась засудить мужа

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

В Таиланде мужчина обратился в правозащитную организацию из-за поведения жены, которая за два года завела четверых любовников и попыталась засудить его за педофилию. Об этом пишет The Thaiger.

Мужчина, который предпочел, чтобы его обозначили только букой «А», дал пресс-конференцию в здании общественной правозащитной организации Saimai Survive, причем поддержать его пришли родственники жены. Таец рассказал, что познакомился с будущей супругой в 2017 году, а в 2020-м они поженились. Вскоре после свадьбы «А» узнал, что у жены продолжается роман с их общим знакомым. Прервать его женщина согласилась лишь после того, как муж уличил ее в этом.

Вскоре у супругов родилась дочь. Они договорились, что «А» будет заботиться о девочке дома, а его жена вернется на работу в больницу. Сразу же после выхода на работу женщина, по словам мужа, отдалилась от него. Вскоре он узнал, что у жены новый роман — на этот раз с неким мужчиной, которого она знала еще до знакомства с ним. Когда тайна открылась, тайка согласила порвать и эти отношения.

Однако в 2021 году женщина начала изменять мужу с врачом больницы, где работала. Супруга медика прислала «А» фотографии, на которых пара занималась сексом. Директор клиники уволил врача, после чего внебрачная связь прекратилась.

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В 2022 году жена неожиданно подала на «А» в суд, обвинив его в домогательствах к двухлетней дочери. Мужчина отрицал обвинения, а позже выяснилось, что супруга снова изменяет ему — на этот раз с юристом, который и помог ей выдвинуть ложные обвинения. Очередной любовник жены заявил, что знает неких влиятельных людей, которые «могут разрушить жизнь "А"». При этом супруга отобрала у него дочь и не давала видеться с ней.

В 2024 году родители женщины, которые находятся в хороших отношениях с «А», рассказали, что недавно юрист избил ее, так как застал за изменой со все тем же врачом из больницы. Тайка беременна от юриста, но теперь хочет порвать с ним.

В итоге «А» вместе с родителями неверной супруги обратились в Saimai Survive, чтобы им помогли разобраться в ситуации. Родные женщины не понимают, что с ней происходит, а муж хочет добиться единоличной опеки над дочерью. При этом уточняется, что «А» все еще не развелся с женой.

Сотрудники Saimai Survive выяснили, что юрист является членом некоей политической партии, и решили подключить к решению проблемы ее лидера. Они также взялись подыскать для «А» адвоката по делу об опеке.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина застал жену с двумя любовниками у себя дома. Он приехал с работы днем, чтобы проведать заболевшего сына.

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      Никита Савин
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