Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:39, 26 сентября 2024Ценности

47-летняя Наталия Орейро снялась в мини-платье с откровенным декольте

47-летняя актриса Наталия Орейро снялась в мини-платье с глубоким декольте

Фото: @nataliaoreirosoy

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость поделилась серией снимков из ванной комнаты. Так, на одном размещенном кадре звезда «Дикого ангела» попозировала перед камерой в капроновых колготках, остроносых туфлях и сияющем платье длины мини, оформленном глубоким декольте. При этом можно заметить, что артистка решила не надевать под наряд бюстгальтер.

В июле прошлого года сообщалось, что Орейро приняла участие в откровенной съемке. Тогда актриса предстала в брючном костюме топлес. Ее обнаженную грудь прикрывали наклейки в виде сердец с пирсингом.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль опубликовал заявление Путина об изменениях в ядерной доктрине. Что об этом говорят в России и на Западе?

      Стало известно о готовности НАСА покупать пуски Vulcan

      Боец СВО нашел послание с угрозой на своем автомобиле за день до возвращения в ЛНР

      Вероятность ядерного ответа России на удары со стороны Украины оценили

      Боец «Айдара» рассказал о массовом дезертирстве солдат подразделения

      На Украине заявили о повреждении оборудования электроподстанций

      СК оценил предварительный ущерб от действий ВСУ в новых российских регионах

      Стало известно об отъезде Месси из США в 2025 году

      Шнуров вдвое снизил цены на корпоративы на фоне развода

      Кандидатов в президенты США заподозрили в нежелании встречаться с Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше