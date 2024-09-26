47-летняя Наталия Орейро снялась в мини-платье с откровенным декольте

47-летняя актриса Наталия Орейро снялась в мини-платье с глубоким декольте

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость поделилась серией снимков из ванной комнаты. Так, на одном размещенном кадре звезда «Дикого ангела» попозировала перед камерой в капроновых колготках, остроносых туфлях и сияющем платье длины мини, оформленном глубоким декольте. При этом можно заметить, что артистка решила не надевать под наряд бюстгальтер.

В июле прошлого года сообщалось, что Орейро приняла участие в откровенной съемке. Тогда актриса предстала в брючном костюме топлес. Ее обнаженную грудь прикрывали наклейки в виде сердец с пирсингом.