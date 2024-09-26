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10:13, 26 сентября 2024Ценности

62-летняя российская певица показала видео в купальнике

62-летняя российская певица Алена Свиридова показала видео в купальнике

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Алена Свиридова поделилась видео с отдыха на Кипре. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

62-летняя исполнительница запечатлела себя на пляже. Знаменитость показала на камеру фигуру в раздельном купальнике синего цвета. При этом видно, что изделие состоит из плавок и бюстгальтера с глубоким декольте, демонстрирующим растяжки на груди артистки.

Кадр: @alenasviridova

Внешний вид звезды дополнили черные солнцезащитные очки и золотое колье с бусинами. «Лето продолжается. На этот раз Кипр. Средиземное море теплое, бирюзовое и соленое по сравнению с Черным. У меня целый день впереди», — подписала она ролик.

В июле Алена Свиридова также примерила слитный купальник и продемонстрировала стройное тело.

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      Карина Черных
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