62-летняя российская певица показала видео в купальнике

62-летняя российская певица Алена Свиридова показала видео в купальнике

Российская певица Алена Свиридова поделилась видео с отдыха на Кипре. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

62-летняя исполнительница запечатлела себя на пляже. Знаменитость показала на камеру фигуру в раздельном купальнике синего цвета. При этом видно, что изделие состоит из плавок и бюстгальтера с глубоким декольте, демонстрирующим растяжки на груди артистки.

Кадр: @alenasviridova

Внешний вид звезды дополнили черные солнцезащитные очки и золотое колье с бусинами. «Лето продолжается. На этот раз Кипр. Средиземное море теплое, бирюзовое и соленое по сравнению с Черным. У меня целый день впереди», — подписала она ролик.

В июле Алена Свиридова также примерила слитный купальник и продемонстрировала стройное тело.