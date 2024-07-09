61-летняя российская певица показала фигуру в купальнике

Певица Алена Свиридова показала фигуру в слитном купальнике

Российская певица Алена Свиридова показала фигуру в откровенном виде. Соответствующие фото появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

61-летняя исполнительница разместила серию снимков, на которых предстала в красном слитном купальнике с гороховым принтом и с широкими бретелями. При этом звезда продемонстрировала стройное тело.

В качестве аксессуаров она использовала очки с красной оправой, несколько браслетов и цепочек. Вдобавок знаменитость сделала объемную укладку с собранными волосами.

Ранее в июле 52-летнюю телеведущую высмеяли в сети за нелепый фотошоп на снимке в купальнике. Американская телеведущая и писательница Тереза Джудиче поделилась кадром, на котором она была запечатлена на пляже вместе со своей подругой, телезвездой Ларсой Пиппен.