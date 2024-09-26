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04:09, 26 сентября 2024Бывший СССР

Абхазия начала принимать обещанные России законопроекты

Парламент Абхазии приступил к принятию обещанных России законопроектов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Парламент Абхазии начал принимать обещанные России законопроекты на фоне приостановки финансирования Москвой социальных программ страны. Об этом сообщает KP.RU.

Утверждается, что в среду, 25 сентября, депутаты абхазского парламента ратифицировали соглашение с Россией «о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам». Принятие договора было одним из ключевых вопросов в отношениях между двумя странами.

Помимо этого, Москва ожидает принятия парламентом Абхазии проекта закона, разрешающего россиянам покупать коммерческую недвижимость в республике.

Ранее государственный музей Абхазии в Сухуме временно закрыл возмутившую Россию экспозицию из-за фотографий террориста Шамиля Басаева. Руководство музея заявило, что исправит ситуацию в кратчайшие сроки.

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      Артём Верейкин
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