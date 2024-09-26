Агент Секретной службы случайно выстрелил в себя при исполнении обязанностей

В США сотрудник Секретной службы случайно ранил сам себя

Агент Секретной службы США получил ранения после того, как случайно выстрелил сам в себя. Об этом пишет Fox News.

Инцидент произошел в северо-западной части города Вашингтон, округ Колумбия, вечером 21 сентября. Находившийся при исполнении служебных обязанностей сотрудник Секретной службы держал в руках табельное оружие, когда раздался выстрел. Пуля попала в него самого.

Травмы оказались не опасными для жизни. Тем не менее агента доставили в больницу для лечения и оценки состояния. Куда именно он себя ранил, не уточняется.

Лейтенант Пол Мэйхэр, представитель департамента по связям с общественностью Секретной службы, заявил, что сообщений о ранениях других лиц не поступало. После инцидента было начато служебное расследование.

Ранее сообщалось, что мероприятие с участием короля Великобритании Карла III на острове Джерси прервали из-за предполагаемого снайпера на крыше.