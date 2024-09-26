Агента Секретной службы США обвинили в домогательствах к члену команды Харрис

AP: агент Секретной службы США обвиняется домогательствах к члену команды Харрис

Агент Секретной службы США обвиняется в сексуальных домогательства к члену команды вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

В заявлении офиса Харрис говорится, что они «не потерпят сексуальных домогательств» и что серьезно относятся к «безопасности персонала».

Отмечается, что агент Секретной службы был в поездке с сотрудниками команды Харрис на прошлой неделе в Висконсин для разведки возможных места визита кандидата в президенты. После ужина и возвращения в отель, агент, который, по всей видимости, был пьян, якобы приставал к женщине в присутствии других людей.

Секретная служба сообщила, что сотрудник был отстранен от работы и отправлен в административный отпуск до завершения расследования.

Ранее стало известно, что личный помощник первой леди США Джилл Байден Энтони Бернал на протяжении более чем десяти лет на рабочем месте домогался своих коллег и открыто обсуждал размеры их половых органов. Как указали собеседники газеты The New York Post (NYP), Бернал «неоднократно обсуждал на рабочем месте размеры пенисов сотрудников».