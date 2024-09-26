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05:26, 27 сентября 2024Мир

Американский дипломат описал цели США на Украине словами «вечная война»

Дипломат Чез Фриман: для США конфликт на Украине — вечная война без четких целей

Фото: Reuters

На данный момент у США отсутствуют четкие цели в конфликте на Украине, который для Вашингтона становится «вечной войной». Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил бывший посол США в Саудовской Аравии (1989-1992 годы) и приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

«Для самих США это становится классическим примером "вечной войны" — без четких целей и стратегии завершения», — рассказал он.

При этом США и НАТО, по словам дипломата, часто заявляют о необходимости изолировать и ослабить Россию, но не предлагают конкретных шагов для этого. Кроме того, американское руководство не рассматривает дипломатические возможности урегулирования конфликта, а все больше переходит к военным средствам.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине оставшихся 5,5 миллиарда долларов из утвержденных Конгрессом средств. Кроме того, он объявил о расширении программы подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16.

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      Дмитрий Попов
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