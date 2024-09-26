Археологи нашли 200-летнее послание в бутылке от коллеги

Во Франции археологи обнаружили письмо от коллеги из 1825 года

Во Франции студенты-волонтеры, помогающие археологам в раскопках на юге страны, обнаружили письмо в бутылке от коллеги из XIX века. Об этом сообщает BBC News.

Во время просеивания материала, найденного на месте старой галльской деревни в районе города Дьеп, департамент Приморская Сена, молодые археологи обнаружили глиняный горшок со стеклянной колбой внутри. «В таких флаконах женщины раньше носили нюхательную соль», — пояснил руководитель раскопок Гийом Блондель. Внутри колбы обнаружилось послание на небольшом листе бумаги.

П. Ж. Фере, уроженец Дьепа, член различных обществ интеллектуалов, проводил здесь раскопки в январе 1825 года. Он продолжает свои изыскания в этой обширной области, известной как Сите-де-Лимес или Лагерь Цезаря археолог Фере текст сообщения, оставленного в 1825 году

Фере был местной знаменитостью, а данные архивов подтверждают, что он первым проводил археологические исследования в этом районе в 1820-х годах. «Это просто волшебство. Мы знали, что раньше здесь проводились раскопки, но найти 200-летнее послание… Это было полной неожиданностью», — поделился впечатлениями Блондель.

Он также сказал, что подобные капсулы времени, оставленные археологами для коллег — большая редкость. По словам ученого, они «предпочитают думать, что после них никто не придет, так как они сами сделали всю работу».

Экстренные раскопки к северу от Дьепа проводятся из-за сильной эрозии окрестных скал. Значительная часть галльской деревни, где работают археологи, уже завалена породой.

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